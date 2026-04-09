  • Sözleşme detayları belli oldu! İşte Leon Goretzka'nın yeni adresi
Spor

Sözleşme detayları belli oldu! İşte Leon Goretzka'nın yeni adresi

Alman ekibi Bayern Münih'ten 8 yıl sonra ayrılmaya hazırlanan Leon Goretzka'nın yeni adresi belli oldu.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 15:17
Sözleşme detayları belli oldu! İşte Leon Goretzka'nın yeni adresi
Leon Goretzka, 8 yıl sonra Bayern Münih'e veda etmeye hazırlanıyor. Schalke'den 2018'de Bavyera ekibine imza atan Goretzka'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmayacağı daha önce açıklanmıştı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Yeni sezonda Goretzka'nın hangi takımda forma giyeceği henüz netleşmezken Alman orta sahanın son talibi Milan oldu. La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibinin Goretzka'ya 3 yıllık sözleşme ve sezonluk 5 milyon euro teklif etmeye hazır.

Daha önce 30 yaş ve üzerindeki futbolculara uzun vadeli sözleşme teklif edilmesinin tercih edilmediği ancak kulübün değişen hedefleri nedeniyle Adrian Rabiot'ta olduğu gibi Goretzka'ya da benzer bir kontratın önerilebileceği ifade edildi. Uzun süreli sözleşmenin de Milan'ı diğer takımlardan bir adım öne taşıdığına dikkat çekildi.

GORETZKA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Almanya'da WSV Bochum'da başlayan Leon Goretzka, 2012'de Bochum'da A takıma yükseldi. Ertesi sezon Schalke'ye transfer olan Alman futbolcu, 2018'de kontratının sona ermesinin ardından Bayern Münih'e imza atmıştı. Bayern Münih'te 303 maça çıkan Goretzka, bu karşılaşmalarda 48 gol ve 50 asist kaydetti.

