Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamıştı. Merih Demiral'ın buradaki yeni maaşı da ortaya çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral ile 2029'a kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Al-Ahli'de üçüncü sezonunu geçiren 26 yaşındaki savunma oyuncusunun, yeni sözleşmesiyle yıllık 13 milyon euro kazanacağı ve Türk futbolcular arasında en yüksek gelire sahip isim olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Bu sezon Al Ahli'de 16 maça çıkan Merih, bir gol kaydetti.