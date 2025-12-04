İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4666
  • EURO
    49,6431
  • ALTIN
    5747.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sözleşme detayları belli oldu! Merih Demiral'a astronomik maaş
Spor

Sözleşme detayları belli oldu! Merih Demiral'a astronomik maaş

Al Ahli ile olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan Merih Demiral'ın kontrat detayları belli oldu. Milli futbolcunun yıllık maaşının 13 milyon euro olacağı belirtildi.

Haber Merkezi4 Aralık 2025 Perşembe 21:22 - Güncelleme:
Sözleşme detayları belli oldu! Merih Demiral'a astronomik maaş
ABONE OL

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamıştı. Merih Demiral'ın buradaki yeni maaşı da ortaya çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral ile 2029'a kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Al-Ahli'de üçüncü sezonunu geçiren 26 yaşındaki savunma oyuncusunun, yeni sözleşmesiyle yıllık 13 milyon euro kazanacağı ve Türk futbolcular arasında en yüksek gelire sahip isim olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Bu sezon Al Ahli'de 16 maça çıkan Merih, bir gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.