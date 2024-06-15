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Spor

Sözleşme imzalandı! Beşiktaş, Gabriel Paulista'yı açıkladı

Beşiktaş, Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun maaşını ve imza ücretini de açıkladı. İşte detaylar...

15 Haziran 2024 Cumartesi 17:20 - Güncelleme:
Sözleşme imzalandı! Beşiktaş, Gabriel Paulista'yı açıkladı
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Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yeni transferini açıkladı.

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada Gabriel Paulista'yı resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

SÖZLEŞME VE ALACAĞI ÜCRET AÇIKLANDI

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir." denildi.

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