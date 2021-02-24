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Spor

Sözleşme krizi! Milan'ın teklifini Hakan Çalhanoğlu kabul etmedi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile kulübü Milan arasında sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İtalyan kulübü son olarak 4 milyon euro maaşa çıktığı görüşmelerde Hakan 5 milyon euro istiyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba 20:17 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:17
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İtalya Serie A'da Milan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile bugün 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar yine anlaşmaya varamazken Gianluca di Marzio'nun haberine göre görüşmeler beklenen de olumlu geçiyor.

İtalyan medyasının bir başka haber portalı Calciomercato'ya göre ise Milano kulübü Milli futbolcumuza 2025 yılına kadar geçerli olmak üzere, yıllık 4 milyon eurodan biraz daha az bir rakam önerdi. Görüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı ancak yine anlaşma çıkmadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.

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