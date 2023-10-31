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Spor

Sözleşme sırası Rodrygo'da!

Real Madrid iç transferde hız kesmiyor. Eflatun beyazlılar Vinicius Junior'un ardından takımın bir diğer Brezilyalı yıldızı Rodrygo ile de sözleşme uzatmak için görüşme gerçekleştirecek.

31 Ekim 2023 Salı 19:03 - Güncelleme:
Sözleşme sırası Rodrygo'da!
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İç transferde hareketli günler geçiren Real Madrid, Vinicius Jr'ın ardından bir imzaya daha hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Rodrygo ile 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.

1 MİLYAR EURO

Haberde, Rodrygo'nun takımın kilit oyuncularından biri olarak görüldüğü ve gelecek adına takımın üzerine kurulacağı isimlerden biri olmasının planlandığı kaydedildi.

Öte yandan yapılacak yeni anlaşmada Rodrygo'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 1 milyar euro olarak belirlendiği ifade edildi.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

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