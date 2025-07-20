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Spor

Sözleşmenin detayları belli oldu! Galatasaray Victor Osimhen'de sona yaklaştı

Galatasaray uzun süredir mesai harcadığı Victor Osimhen transferinde mutlu sona yaklaştı. Napoli ile yapılan anlaşmaya göre önümüzdeki 2 yıl Osimhen herhangi bir İtalyan kulübüne satılmayacak. Sonraki satıştan pay maddesi üzerinde görüşmeler devam ediyor. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM20 Temmuz 2025 Pazar 09:25 - Güncelleme:
Sözleşmenin detayları belli oldu! Galatasaray Victor Osimhen'de sona yaklaştı
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Galatasaray, Napoli ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, birçok teklifi reddedilse de Nijeryalı yıldızdan vazgeçmedi ve transferi bitirme noktasına geldi. Napoli ile 40 milyon euro peşin ve kalan 35 milyon euro için banka teminatlı 2 taksit şeklinde anlaşan Cim-Bom, son pazarlıkları yapıyor. İtalya ekibi, sonraki satıştan yüzde 10'luk pay istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim ise sonraki satışın karından yüzde 10 pay teklif ediyor. İki kulübün kısa süre içerisinde bu pazarlığı noktalaması ve transferi onaylaması bekleniyor.

35 milyon euroluk rakam 2 taksit halinde 2026 yılına kadar Napoli'ye ödenecek. Banka teminatıyla ilgili işlemler halledilirken, gerekli yazılar Çizme ekibine sunuldu. Napoli ile yapılan anlaşmaya göre önümüzdeki 2 yıl Osimhen herhangi bir İtalyan kulübüne satılmayacak. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde karşı tarafa tazminat ödenecek. Osimhen'e yıllık ücret olarak Cim-Bom 16 milyon euro maaş ödeyecek. Sözleşme süresi de 3 artı 1 yıl olarak belirlendi. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Osimhen için uçuş planı hazırlanacak.

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