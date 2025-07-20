Galatasaray, Napoli ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, birçok teklifi reddedilse de Nijeryalı yıldızdan vazgeçmedi ve transferi bitirme noktasına geldi. Napoli ile 40 milyon euro peşin ve kalan 35 milyon euro için banka teminatlı 2 taksit şeklinde anlaşan Cim-Bom, son pazarlıkları yapıyor. İtalya ekibi, sonraki satıştan yüzde 10'luk pay istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim ise sonraki satışın karından yüzde 10 pay teklif ediyor. İki kulübün kısa süre içerisinde bu pazarlığı noktalaması ve transferi onaylaması bekleniyor.

35 milyon euroluk rakam 2 taksit halinde 2026 yılına kadar Napoli'ye ödenecek. Banka teminatıyla ilgili işlemler halledilirken, gerekli yazılar Çizme ekibine sunuldu. Napoli ile yapılan anlaşmaya göre önümüzdeki 2 yıl Osimhen herhangi bir İtalyan kulübüne satılmayacak. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde karşı tarafa tazminat ödenecek. Osimhen'e yıllık ücret olarak Cim-Bom 16 milyon euro maaş ödeyecek. Sözleşme süresi de 3 artı 1 yıl olarak belirlendi. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Osimhen için uçuş planı hazırlanacak.