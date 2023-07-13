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Spor

Sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe, Mbwana Samatta ile yolları ayırdı

Fenerbahçe, Tanzanyalı santraforu Mbwana Samatta ile yolları ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu ile tüm bağlarını kopardı.

13 Temmuz 2023 Perşembe 11:14 - Güncelleme:
Sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe, Mbwana Samatta ile yolları ayırdı
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Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın sözleşmesini fesh etti.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ile 2024 yazına kadar sözleşmesi olan Samatta, sarı lacivertli kulüple tüm bağını kopardı. Tanzanyalı oyuncu, kısa süre içerisinde kendisini Yunanistan'a götürecek bir sözleşmeye imza atacak.

PAOK ile yıllık 1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlayan Samatta'nın transferi resmen duyurulacak.

F.BAHÇE, 2.5 MİLYON EURO'LUK NEFES ALDI

Fenerbahçe, Samatta'nın ayrılmasıyla birlikte 2.5 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu.

SON İKİ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 2020 yazında 6 milyon euro bonservisle aldığı Samatta, son 2 sezonu Antwerp ve Genk'te kiralık olarak geçirdi.

Samatta, Fenerbahçe formasıyla lig ve kupada 33 maça çıktı ve 6 gol attı.

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