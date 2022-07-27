Sözleşmesi feshedildi! Trabzonspor 7 milyon TL ödeyecek

Trabzonspor, Yunus Mallı'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Bordo-Mavililer 7 milyon TL'lik fesih bedelini oyuncuya 10 taksit halinde ödeyecek.
Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir."