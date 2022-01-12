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Spor

Sözleşmesi feshedilen Tiago Lopes Denizlispor'a geri dönüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-0 geriye düştüğü maçta 4-3 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Altaş Denizlispor, geçen sezon sözleşmesini feshettiği Tiago Lopes'le yeniden anlaşma sağladı.

DHA12 Ocak 2022 Çarşamba 11:04 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:04
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Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulübe imza atmayan 32 yaşındaki futbolcunun kente geldiği ve yeşil-siyahlılarla yeniden mukavele yapacağı kaydedildi. Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle transfer yasağı cezası alan Denizlispor'da Lopes'in gelmesi teknik heyeti az da olsa rahatlattı. Denizlispor'un Süper Lig'e çıktığı 2019'da Kayserispor'dan transfer edilen Portekizli sağ bek ilk senesinde 23 maça çıktı. Geçen sezon ise 24 maç oynayan Lopes, sezon sona ermeden Denizlispor'dan ayrılmıştı. Takımda geçen hafta teknik direktör Fatih Tekke başta olmak üzere yaşanan koronavirüs vakalarının iyileşmesi, sakatların çoğunun dönmesiyle de moral kazanan Ege ekibi cumartesi günü Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

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