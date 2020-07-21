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Spor

Sözleşmesi sona eren Hüseyin Eroğlu Altınordu'da kalmak istiyor

Adı Fenerbahçe ile anılan ve Altınordu ile sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun yuvada kalmak istediği öğrenildi.

DHA21 Temmuz 2020 Salı 13:57 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 13:57
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetim sözleşmesi sona eren teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yeniden anlaşmayı planlıyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın önümüzdeki günlerde deneyimli teknik adamla bir araya gelerek 2023 yılına kadar nikah tazeleyeceği öğrenildi. İzmir ekibini 2012 yılından bu yana çalıştıran Hüseyin Eroğlu'nun da başka kulüplerden teklif almasına rağmen yuvada kalmak istediği belirtildi. 

Pandemi nedeniyle sezona verilen arada Fenerbahçe altyapısında görev yapması için teklif aldığı iddia edilen teknik patron Eroğlu'na Süper Lig'den bazı kulüplerin de talip olduğu ileri sürülmüştü. Kırmızı-lacivertli kulüpte uzun yıllar görev almasını bekleyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından, "Türkiye'nin Alex Ferguson'u olacak" yorumu yapılan İzmirli çalıştırıcı, Altınordu'ya 2012-13 sezonunda 3'üncü Lig'de bir sonraki sezon ise 2'nci Lig'de iki şampiyonluk yaşattı. 2014-15 sezonundan bu yana 1'inci Lig'de mücadele eden Altınordu, son 6 sezonda Play-Off biletini 4 kez son anda kaçırırken, geride bıraktığımız sezon ise kümede kalmayı bitime 1 hafta kala garantiledi. Hüseyin Eroğlu, kadrosunda yabancı bulundurmayan Altınordu'da altyapıdan yetişen genç oyuncuları vitrine çıkararak dikkat çekiyor.

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