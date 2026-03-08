Sözleşmesi sona eriyor! Bernardo Silva karar aşamasında

İSTANBUL 11°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar
Premier Lig ekibi Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan deneyimli orta saha oyuncusu Bernardo Silva geleceği hakkında karar aşamasında olduğu öğrenildi.

8 Mart 2026 Pazar 16:40
Adı Galatasaray'la da anılan ve Manchester City ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva'nın, geleceğiyle ilgili karar aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Marca'nın haberine göre; Portekizli 10 numara, kulübüyle sözleşmesini yenileme niyetinde değil ve gelecek yaz "serbest oyuncu" statüsüne kavuşacak.

31 yaşındaki futbolcuyla sözleşmesinin yenilenmesine yönelik devam eden bir görüşme olmadığı belirtilirken, yazın Bernardo Silva'nın transferiyle ilgili hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen Bernardo Silva'ya Benfica, Barcelona ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgi gösterdiği belirtildi.

9 yıldır Manchester City'de forma giyen Silva, bu süre zarfında 445 maçta 42 gol ve 34 asist kaydetti. Teknik direktör Guardiola'nın oyun sistemindeki vazgeçilmez isimlerinden birisi olan tecrübeli yıldız bu sezon ise 38 maçta forma giydi ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

