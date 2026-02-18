Spalletti: Bütün bu goller bizim hatamızdı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Galatasaray'a 5-2 yenilen İtalya temsilcisi Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, oyunu yönetmekte başarılı olamadıklarını söyledi.

İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarısını 2-1 önde tamamladıkları maçın ikinci devresinde yaşananların sorulması üzerine Spalletti, "Bu tarz maçlarda yaptığımız gibi basit hatalar yapılırsa her şey olabilir. Bizler de bu basit hataları fazlasıyla yaptık. Kırmızı kart da durumu iyice zorlaştırdı." dedi.

Spalletti, kazanamadıkları son 4 resmi maçta 13 gol yemeleriyle ilgili, "Bütün bu goller bizim hatamızdı. Çözüm de bizim için gerek. Bir şekilde maçı yönetmemiz lazım. Yaptığımız iyileştirmeler kalite içindi. Ancak bu akşam, pek de başarılı olamadık. Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik. Üstelik basit hatalar yaptık. Karakterimiz açısında geri adım attık." diye konuştu.

"CABAL, ASLINDA DUYARLI VE HASSAS BİR ÇOCUK"

Tecrübeli teknik adam, müsabakada kırmızı kart gören Juan Cabal'ın kendisini kontrol edemediğini söyledi.

Cabal için, "Duyarlı, hassas, mükemmel ve başarılı bir çocuk." ifadesini kullanan Spalletti, "Cabal'ın bu hataları yapması, sorumlulukları yüklenmesi konusunda istendiği reaksiyonu gösteriyor ama kendini kontrol edemiyor. İki kartın arasında çok az zaman vardı. Bedelini çok ağır ödedi. Kırmızı karttan sonra gol atabilmek için elimizden geleni yaptık ama durum daha da kötüleşti. Bu gollerin rövanşını almak istiyoruz. Bunun üzerine çalışmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

"İŞİN BAŞINDAYIM"

Spalletti, kaygı hissetmediğini ve işinin başında olduğunu söyledi.

Son dönemde alınan kötü sonuçların hatırlatılması üzerine 66 yaşındaki çalıştırıcı, "Kaygılı değilim. İşin başındayım. Geldiğimde de kaygılı değildim. Bu durumlar düzeltilmek zorunda. Belirli deneyimlerin üzerine temel oluşturmamız gerek." dedi.

Takımının hatalar yaptığını dile getiren Spalletti, "Aynı hataları yapmamalıyız. Son maçlarda hatalar yaptık. Bu akşamdan önce de goller yedik. Bizim tarafımızda hafiflik söz konusuydu. Bu konuları değerlendirmemiz lazım. Sadece bu akşamı da değil. Bazı hikayeler yaşandı. Rakip takımlar da bize sorun çıkarmayı başardılar. Bu nedenle düzenleme yapmamız lazım. Rakiplerin üzerimize gelmesini ve gol atmalarını engellemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"KENAN YILDIZ YÜKLERİ SIRTLANABİLİYOR"

Luciano Spalletti, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen öğrencisi Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Kenan'ın yorgun göründüğünün söylenmesinin ardından İtalyan teknik adam, "Kenan aslında iyi. Sorumluluk sahibi, yükleri sırtlanabiliyor, önemli görevleri alabiliyor. Rakiplerinin kalitesini bilerek oynadı, çok gayret sarf etti, sonra yoruldu." ifadelerini kullandı.

