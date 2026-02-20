İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8488
  • EURO
    51,7318
  • ALTIN
    7117.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Spalletti: Galatasaray maçındaki acıyı bir yay gibi kullanmalıyız
Spor

Spalletti: Galatasaray maçındaki acıyı bir yay gibi kullanmalıyız

Spalletti, Galatasaray yenilgisinin ardından takımın ders çıkarıp reaksiyon vermesi gerektiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, yaşanan hayal kırıklığını “takımı ileri fırlatacak bir güç” olarak kullanacaklarını belirtti.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 19:12 - Güncelleme:
Spalletti: Galatasaray maçındaki acıyı bir yay gibi kullanmalıyız
ABONE OL

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Como maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray yenilgisi sonrası takımın mental durumuna ve kadro tercihine değinen deneyimli çalıştırıcı, savunmadaki eksikleri doğruladı.

"YAŞADIĞIMIZ ACIYI BİR YAY GİBİ KULLANMALIYIZ"

Galatasaray yenilgisine atıfta bulunarak, yaşanan hayal kırıklığının takımı ileriye taşıması gerektiğini söyleyen Spalletti, "Como'ya karşı analizleri doğru ve objektif şekilde yapmalıyız. Daha önce de söylediğimiz gibi, Galatasaray maçındaki acıyı bir yay gibi kullanmalıyız. Sizi gerip bir sonraki maça doğru fırlatan bir güç gibi. Bu yaşadığımız hayal kırıklığından nasıl bir tepki çıkarabileceğimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.