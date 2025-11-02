İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Spalletti, Juventus'ta galibiyetle başladı

Juventus, Serie A'nın 10. haftasında konuk ettiği Cremonese'yi 2-1 mağlup etti. Torino ekibinde milli futbolcu Kenan Yıldız sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

2 Kasım 2025 Pazar 01:34
Spalletti, Juventus'ta galibiyetle başladı
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya geldi.

Giovanni Zini Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Filip Kostic ve 68. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti. Cremonese'nin tek golü ise 83. dakikada Jamie Vardy'den geldi.

SPALLETTİ GALİBİYETLE BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti, ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

KENAN YILDIZ KADRODA YOK

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu galibiyetin ardından puanını 18'e yükselten Juventus, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Cremonese ise 9. sırada konumlandı.

Serie A'nın 11. haftasında Juventus, Torino'yu konuk edecek. Cremonese ise deplasmanda Pisa ile kozlarını paylaşacak.

