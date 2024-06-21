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Spor

Spalletti: Kendimizi toparlamamız gerekiyor

İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Luciano Spalletti, İspanya karşısında aldıkları mağlubiyet sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, 'Kendimizi toparlamamız ve bugün gördüğümüz durumlar karşısında doğru şekilde muhakeme edebilmemiz gerekiyor.' sözlerini sarf etti.

21 Haziran 2024 Cuma 01:08 - Güncelleme:
Spalletti: Kendimizi toparlamamız gerekiyor
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Avrupa Şampiyonası B Grubu 2. maçında İspanya'ya 1-0 mağlup olan İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti karşılaşma sonrasında açıklamalarda bu.

İspanya'nın kendilerinden daha iyi olduğunu söyleyen Spalletti, "Hayal kırıklığına uğramadım ama en başından beri bizden çok daha keskin oldukları belliydi. Eğer aynı hızda reaksiyon gösteremezseniz, her şey daha zor hale gelir. Bu basit bir analiz, onlar tercihlerinde, preslerinde, birlikte çalışmalarında bizden daha hızlıydı ve tüm bunlar bizim onlar kadar keskin olmadığımız gerçeğine dayanıyor. Bacaklar hareket etmediğinde ve oyuncular arasında doğru mesafeler olmadığında, karakter sizi ancak bir yere kadar götürebilir. Sürekli geriliyorduk ve topu her geri kazandığımızda tekrar kaybediyorduk." ifadelerini kullandı.

Maçın değerlendirmesini yapan Luciano Spalletti şu sözlerle cümlelerle sözlerini noktaladı:

"Kendimizi toparlamamız ve bugün gördüğümüz durumlar karşısında doğru şekilde muhakeme edebilmemiz gerekiyor. Zaman zaman farklı taktiksel kararlar alabilir ve takımı daha sıkı tutabilirdik ama onlar bizden çok daha hızlı hareket ediyor, çok daha hızlı tepki veriyorlardı. Aradaki fark çok açıktı. Bunun fiziksel bir durum olduğunu düşünüyorum çünkü psikolojik olarak iyi durumdaydık ve iyi bir performans sergilemiştik. Karşımızda iyi futbol oynayan bir takım vardı ve bizim de topla iyi oynadığımızı göstermemiz gerekirdi ama bunun yerine onlar çok daha reaktifti. Sorunlara neden olan da buydu."

  • Luciano Spalletti
  • İtalya Milli Takımı
  • İspanya

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