Spalletti: Osimhen'e karşı koyabilecek iki stoperimiz var

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray karşılaşması öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

VICTOR OSIMHEN YORUMU

Spalletti, sarı-kırmızılıların gol silahı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Victor Osimhen'in müthiş öfke patlamaları, fiziksel gücü ve hızı var. Güçlü bir forvet. Ona karşı koyabilecek iki stoperimiz var."

"HER YER YANIYOR GİBİ"

İstanbul'daki atmosferle ilgili konuşan Spalletti, zorlu deplasmanın farkında olduklarını vurguladı:

"Atmosfer inanılmaz! Her yer yanıyor gibi görünüyor. Şu anda ihtiyaç duyulan kişiyim; bunun için doğru cesarete ihtiyacım olacak."

"OYUNCULARIM BİR TAKIM HALİNE GELDİKLERİNİ GÖSTERDİLER"

Takım ruhuna da değinen deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına güvenini şu sözlerle dile getirdi:

"Oyuncularım şu ana kadar erkek olduklarını ve bir takım haline geldiklerini gösterdiler. Bu, bir antrenörün takımından alabileceği en iyi şeydir."

"PRES SAVAŞI BELİRLEYİCİ OLACAK"

Spalletti, maçın taktik boyutuna da dikkat çekti:

"Galatasaray'a karşı nasıl baskı yaptığınız ve onların baskısından nasıl kurtulduğunuz çok önemli olacaktır. Baskı, rakiplerin alanını kısıtlar ve onları mümkün olan en kısa sürede düşünmeye zorlar. Baskı altında oynamak, ilerleme kaydetmenizi ve kalitenizi sergilemenizi sağlar."