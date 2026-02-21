Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Como'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Performans açısından ilk golün etkisi büyük oldu, bireysel baskılarla geri dönmeye çalışıyorsunuz ama onlar kaliteleri ve pas oyunlarıyla sizi oyundan düşürüyorlar. Sonra her şey daha da zorlaşıyor, on üçüncü kez ilk şutta gol yiyorsunuz ve bu da açıkça zorluklara yol açıyor."

"ÖZGÜVEN KAYBETTİK"

Bu hatalar takımın psikolojisini de etkiliyor mu?

"Elbette, heyecanını kaybettiğinde biraz kişilik ve özgüvenini de kaybedersin. Yaptığın hatalar hemen geriye düşmene neden olur ve zihinsel açıdan tepki vermek zorlaşır, oyuncuların kafasında sonuçlar için çok fazla baskı vardır ve bu da fark yaratır."

"İNANÇ KAYBOLDU"

"Her şey özgüvende ve bir şansınız olduğuna dair kendinizi ikna etmede yatıyor. Bu potansiyele sahip olduğumuza inanıyorduk, ama bugün de bu inanç kaybolduğunda, normalde olmayan bir şekilde sayısız pas hatası yaptık, bu baskıları hissediyoruz ve kapana kısılıyoruz."

"KALECİ DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİ"

"Di Gregorio'nun takım arkadaşlarından daha fazla sorumluluğu yok, muhtemelen daha iyisini yapabilirdi ama bu topu kaybetmemeliydik, yaşanan durum her zaman ortak olarak paylaşılır."

"GALATASARAY MAÇINDA HİÇBİR UMUDUMUZ OLMAZ"

"Bunu bizim inancımız belirleyecek, bu durumda rakibimiz kendimiziz. Zihinsel ve teknik açıdan işleri yoluna koyarsak, oynamaya devam ederiz, seviye buysa maçları kaybedersiniz ve hiçbir sonuç elde edemezsiniz."

"Böyle oynamaya devam edersek, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında hiçbir umudumuz olmaz."

Luciano Spalletti: "Kenan Yıldız baldırına darbe aldı ve topallıyordu. Bana oynayabileceğini söyledi ama şimdi bacağında buzla yatıyor. Bu durum, çocuğun karakteri ve fedakarlık ruhu hakkında çok şey söylüyor."