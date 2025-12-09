İSTANBUL 11°C / 7°C
Spor

Spalletti'den Kenan Yıldız'a övgü: Büyük bir potansiyel

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Şampiyonlar Ligi'ndeki Pafos maçı öncesi Kenan Yıldız hakkında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, genç yıldızı Kvaratskhelia'ya benzeterek büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ9 Aralık 2025 Salı 20:38
Spalletti'den Kenan Yıldız'a övgü: Büyük bir potansiyel
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Pafos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, basın toplantısında milli futbolcumuz Kenan Yıldız için de övgü dolu sözler kullandı.

Spalletti, "Kenan Yıldız'ın içinde henüz görmediğiniz büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum." dedi.

KVARATSKHELİA BENZETMESİ

Spalletti, Kenan Yıldız'ı, Napoli'de birlikte çalıştığı ve şampiyonluk kazandığı Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetti. 66 yaşındaki teknik adam, Kenan Yıldız için, "Bana Kvaratskhelia'yı hatırlatıyor." sözlerini sarf etti.

Juventus forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

