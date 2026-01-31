Spalletti'den Osimhen ve Icardi sözleri: 9 numarayı kan grubu gibi taşıyorlar

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ligde Parma ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesine de değindi.

"BAŞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Spalletti, "Orada futbolu çok seviyorlar. İstanbul'a maç oynamak için gittiğinizde sanki bir girdabın içine dalmış gibi oluyorsunuz. Bundan kaçınamayız ve bununla başa çıkmak zorundayız." diye konuştu.

66 yaşındaki teknik adam, sözlerine, "Her şeyi biraz abartan bir ortam; maçın heyecanı, mücadeleler o kadar büyük ki top ikinci plana düşüyor ve başka şeylere kapılıyorsunuz! Ama biz, çok zorlu bir rakibe, bireysel yetenekleri olan, benim çok iyi tanıdığım oyunculara sahip bir rakibe karşı eşit şartlarda mücadele etme potansiyelimiz olduğuna inanarak bu maça çıkacağız." dedi.

OSIMHEN VE ICARDI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Juventus karşılaşması aynı zamanda Luciano Spalletti ile eski öğrencileri Victor Osimhen ile Mauro Icardi'nin karşılaşmalarına da sahne olacak. İtalyan teknik adam, Napoli'de Osimhen, Inter'de Mauro Icardi ile birlikte çalışmıştı.

Spalletti, birlikte çalıştığı iki golcü için, "Osimhen hakkında söyleyecek çok şeyim var. Osimhen konuşuluyorsa Icardi'yi de mutlaka anmak gerekir. İkisi de farklı tarzlarda ama adeta 9 numarayı kan grubu gibi taşıyan futbolcular. Kaliteleri tartışılmaz ve sahada olduklarında her zaman A, B, C planların hazırdır. Tek karar, gole nasıl gideceğindir: Zili çalarak mı gireceksin, kapıyı kırarak mı? Osimhen kapıyı kırar; Icardi ise ceza sahası içinde, çalıştırma şansı bulduğum en iyi forvetlerden biriydi." sözlerini sarf etti.

MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray'ın da İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.