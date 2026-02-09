İSTANBUL 11°C / 5°C
  Spalletti'den transfer itirafı: Forvet almak istedik ama olmadı
Spor

Spalletti'den transfer itirafı: Forvet almak istedik ama olmadı

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, devre arasında forvet transferi yapmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını açıkladı.

9 Şubat 2026 Pazartesi 18:50
Spalletti'den transfer itirafı: Forvet almak istedik ama olmadı
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, geride kalan devre arası transfer dönemi için bir itirafta bulundu.

Ligde Lazio ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından forvet eksikliği ile ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Spalletti, devre arası transfer döneminde bir golcü takviyesi yapmak istediklerini ancak transferi gerçekleştiremediklerini söyledi.

İtalyan teknik adam, "Belirli bir özelliğin eksik olup olmadığına bakılmaksızın daha da güçleniyoruz. Sadece forvetin eksikliği değil çünkü devre arasında bir forvet transfer etmeye çalıştık ama başaramadık." sözlerini sarf etti.

YOUSSEF EN-NESYRI

RANDAL KOLO MUANI

Juventus, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ve Tottenham'dan eski oyuncusu Randal Kolo Muani ile ilgilenmişti.

En-Nesyri, N'Golo Kante transferiyle birlikte Fenerbahçe'den Al Ittihad'e transfer oldu. Kolo Muani ise Tottenham'da kaldı.

  • Juventus
  • forvet transferi
  • Luciano Spalletti

