Spalletti'den Zaniolo sözleri!

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, bir röportaj verdi.

Spalletti, verdiği röportajda İtalyan futbolu için değerlendirmede bulunurken, Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için de konuştu.

İtalyan teknik adam, "Nicolo Zaniolo, çok kaliteli bir futbolcu. Üst düzey bir futbolcu olmak için gereken tüm özelliklere sahip. Sadece yaptığı işte daha iyi olmasına yardımcı olabilecek davranışları öğrenmeye ve disiplinli olmaya ihtiyacı var. Kendine bahşedilen yetenekle başa çıkması gerekiyor. Kendi kalitesiyle yaşamalı ve her gün sabah erkenden kalkıp kendisini geliştirmek için çabalamalı" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Zaniolo, İngiliz ekibinde 16 maça çıkarken henüz fileleri sarsamadı.