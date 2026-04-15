  • Spar Girona kazandı, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu
Spor

Spar Girona kazandı, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu

Spar Girona, çeyrek finalde Umana Reyer'i 70-64 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanyol ekibi, bu sonuçla Fenerbahçe Opet ile eşleşti.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
Spar Girona kazandı, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, İtalya'nın Umana Reyer takımını 70-64 yendi.

İspanyol ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasındaki yarı final maçı, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Spar Girona: Jocyte 18, Holm 14, Quevedo 3, Guerrero 5, Coulibaly 19, Lopez 4, Bibby 5, Pendande 2

Umana Reyer: Charles 6, Pan 7, Cubaj 13, Dojkic 19, Santucci 5, Pasa, Holmes 2, Villa 4, Fassina, Mavunga 8, Nicolodi

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-28

3. Periyot: 56-47

Beş faulle çıkan: 39.47 Charles (Umana Reyer)

