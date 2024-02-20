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Spor

Sparta Prag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ın deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacağı mücadelenin hakemi belli oldu.

IHA20 Şubat 2024 Salı 13:13 - Güncelleme:
Sparta Prag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Letna Stadyumu'nda, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele edecek. Bu müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi John Brooks olacak.

Sparta Prag - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da David Coote oturacak.

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