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Spor

Sparta Prag kararını duyurdu! Mathias Ross, Galatasaray'a geri döndü

Çekya ekibi Sparta Prag, geçen sezon Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Mathias Ross için kararını verdi. Çekya ekibi oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı aldı. İşte detaylar...

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 14:19 - Güncelleme:
Sparta Prag kararını duyurdu! Mathias Ross, Galatasaray'a geri döndü
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Geçtiğimiz sezon Çekya takımlarından Sparta Prag'ta kiralık olarak oynayan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, Galatasaray'a dönecek. Ross'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna Prag, opsiyonu kullanmadıklarını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mathias Ross'un satın alma opsiyonunun kullanılmadığı belirtilirken, Danimarkalı futbolcuya da emekleri için teşekkür edildi.

24 yaşındaki futbolcu, Çekya Ligi'nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 4 ve Çekya Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 17 karşılaşmada oynadı ve 1 gol sevinci yaşadı.

  • Sparta Prag
  • Mathias Ross
  • bonservis

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