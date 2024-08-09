Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova devredeydi.
Taraflar arasında bir süredir görüşmeler sürerken, Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.
Sport-Express'e konuşan William D'Avila, Spartak Moskova'ya kapıları kapattı. D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" ifadelerini kullandı.
2023-24 sezonunda toplam 54 maça çıkıp 3760 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.