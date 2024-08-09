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Spor

Spartak Moskova ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri açıkladı

Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Rus ekibi Spartak Moskova'nın gündemindeydi. Genç yıldızın menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

9 Ağustos 2024 Cuma 16:12 - Güncelleme:
Spartak Moskova ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri açıkladı
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Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova devredeydi.

Taraflar arasında bir süredir görüşmeler sürerken, Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Sport-Express'e konuşan William D'Avila, Spartak Moskova'ya kapıları kapattı. D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" ifadelerini kullandı.

2023-24 sezonunda toplam 54 maça çıkıp 3760 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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