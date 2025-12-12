İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7001
  • EURO
    50,1285
  • ALTIN
    5872.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Spartak Moskova'dan Gedson kararı! En az 45 milyon euro…
Spor

Spartak Moskova'dan Gedson kararı! En az 45 milyon euro…

Spartak Moskova, Beşiktaş'tan transfer ettiği Gedson Fernandes için bonservis kararını verdi. Rus ekibi, Portekizli orta saha için 45 milyon Euro teklif gelmesi halinde ayrılığa izin vermeyi planlıyor.

HABER MERKEZİ12 Aralık 2025 Cuma 19:30 - Güncelleme:
Spartak Moskova'dan Gedson kararı! En az 45 milyon euro…
ABONE OL

Spartak Moskova, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için dikkat çeken bir karar aldı.

Sport24'te yer alan habere göre; Rusya temsilcisi, başarılı orta saha oyuncusu için 45 milyon Euro teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verecek.

ERKEN AYRILIK YAŞANABİLİR

Yönetim ve teknik ekibin, Portekizli futbolcunun performansından memnun olduğu ve devre arasında yolların ayrılması beklenmezken, belirlenen bonservis bedeli gelmesi durumunda durumu düşünebilecekleri aktarıldı.

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Spartak Moskova ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 26 yaşındaki Gedson Fernandes, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

  • Gedson Fernandes
  • Spartak Moskova
  • 45 milyon Euro

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.