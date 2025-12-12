Spartak Moskova, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan 20 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için dikkat çeken bir karar aldı.

Sport24'te yer alan habere göre; Rusya temsilcisi, başarılı orta saha oyuncusu için 45 milyon Euro teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verecek.

ERKEN AYRILIK YAŞANABİLİR

Yönetim ve teknik ekibin, Portekizli futbolcunun performansından memnun olduğu ve devre arasında yolların ayrılması beklenmezken, belirlenen bonservis bedeli gelmesi durumunda durumu düşünebilecekleri aktarıldı.

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Spartak Moskova ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkan 26 yaşındaki Gedson Fernandes, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.