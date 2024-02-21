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Spor

Spor Akademisi'nde ilk ders Tuncay Şanlı'dan

Sakarya'da başlatılan Spor Akademisi'nde yer alan öğretmenlere ilk ders Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı tarafından verildi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Spor Akademisi'nde ilk ders Tuncay Şanlı'dan
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Sakarya'da başlatılan "Spor Akademisi"nde yer alan öğretmenlere ilk dersi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri" projesi kapsamındaki "Sakarya Spor Akademisi" başladı.

Akademi kapsamında 30 öğretmen ve eğitim yöneticisi, 14 hafta boyunca kentte alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

Akademinin ilk dersi, Sakaryaspor'un Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşti.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, ilk derste akademide yer alan öğretmenlerle "Profesyonel Futbol Kulüplerinde Takım Ruhu ve Yönetim" konu başlığında tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilik yılları ve futbol kariyerinden de bahseden Şanlı, öğretmenlerle sohbet etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öğretmen Akademileri' projesi kapsamında şehrimizde faaliyete geçen Spor Akademisi'ne dahil olan 30 öğretmen, ilk derslerini teknik direktörümüz Tuncay Şanlı eşliğinde gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

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