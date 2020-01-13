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Spor

Spor çalıştayı başlıyor

Bugün başlayacak ve 17 Ocak’a kadar devam edecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış ve kapanış konuşması yapacak.

13.01.2020  08:55 - Güncelleme: 13.01.2020  08:55

Türk sporu, bugün Ankara’da başlayacak çalıştayda masaya yatırılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve Türk sporunun mevcut sorunları ile çözümlerinin ele alınacağı çalıştayda, spor kulüpleri ile federasyonların yapısal sorunları ve gelecek stratejileri 5 gün boyunca tartışılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem kasapoğlu’nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı ‘Spor kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’ 17 Ocak’a kadar devam edecek. Çalıştayın ilk iki gününde futbola dair sunumlar gerçekleştirilecek. Sorunlar ve çözümler değerlendirilecek.

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