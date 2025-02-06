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Spor

Spor camiası 6 Şubat'ı unutmadı!

Spor camiası, 6 Şubat 2023'teki yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları mesajlarla andı.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
Spor camiası 6 Şubat'ı unutmadı!
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Spor camiası, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, depremin 11 ilde derin izler bırakarak milyonlarca insanın hayatını etkilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu acı felaket, hafızalarımıza derin bir yara olarak kazınırken, aynı zamanda milletimizin benzersiz dayanışma ve yardımlaşma ruhunu ortaya koyduğu bir dönüm noktası oldu. Depremin ardından başlatılan yardım seferberliklerinde basketbol camiası olarak bizler de dayanışma ruhuyla harekete geçtik. Federasyonumuz, kulüplerimiz, sporcularımız, sponsorlarımız ve taraftarlarımız birlik içinde hareket ederek bölgedeki yaraları sarmak için önemli projeler gerçekleştirdi. Bugün, hala bu felaketin izlerini taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de birlik ve dayanışma içinde, umutla ilerlemeyi sürdüreceğiz. 6 Şubat 2023 deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu ise depremden zarar gören illerin isimlerinin olduğu bir fotoğrafla "Unutmadık" mesajını paylaştı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun paylaşımında ise "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük kayıplar verdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Atletizm, boks, güreş, halter, tekvando, tenis branşlarının da yer aldığı Türkiye'deki tüm spor federasyonları, 6 Şubat ile ilgili anma mesajları paylaştı.

Öte yandan, Dünya Güreş Birliği de depremde vefat eden güreşçiler için bir anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe: 6 Şubat Deprem Felaketinin 2. Yılı: "Unutamayız, Unutmayacağız"

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde, yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Bu acılı ve zorlu süreci bir an önce geride bırakabilmek adına tüm halkımız seferber oldu, tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma ruhu sergilendi. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz de "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" diyerek ülkemizin dayanışma ruhunun parçası olduk. Ülke olarak afet bölgelerimize yardımlarımızı sürdürürken, deprem coğrafyasında yaşadığımız bilinciyle hareket etmeli, benzer acıların yaşanmaması adına önlemlerimizi almayı unutmamalıyız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve özlemle anıyor, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Beşiktaş: Unutmadık. Unutmayacağız.

İki yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz.

Bu tarifsiz acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Galatasaray: Yüreklerimizin yandığı gecenin üstünden iki yıl geçse de acımız hâlâ taze...

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz.

Bugün, yarın ve daima yanınızda olacağız.

Trabzonspor: 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve ülkemizi derin bir yasa boğan depremin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Depremde zarar gören tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Acımız ilk günkü gibi taze, kayıplarımız daima hatırlanacak.

Volkan Demirel: Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum.

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