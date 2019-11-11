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SPOR

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Spor camiası Atatürk’ü andı

Kanarya’nın Başkanı Koç, “Fenerbahçe her gün Atasını yaşar” derken, Kartal’ın Başkanı Çebi de Atatürk’ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasını ziyaret edip saygı duruşunda bulundu.

  • Star Spor
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SPOR camiası, Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü nedeniyle anma mesajları yayınladı. 750 kişilik bir vapurla Dolmabahçe Sarayı açıklarında saygı duruşunda bulunan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, “Fenerbahçe her gün Atasını yaşar, her gün Atasının ilke ve değerlerine sahip çıkar” dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda odasında saygı duruşunda bulundu.

Şükranla yad ediyoruz

FUTBOL Federasyonu 10 Kasım için yayınladığı mesajda “Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz” derken, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Şükranla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı. Futbol kulüplerinin yanı sıra voleybol, hentbol federasyonları, Kadın Milli Futbol Takımı, Bakan Kasapoğlu da 81. yıl dönümünde Atatürk’ü andı.

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

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