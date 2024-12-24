Spor camiası, Balıkesir'deki patlamanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı

Balıkesir'de patlayıcı üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Spor camiası, yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

FENERBAHÇE

"Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

GALATASARAY

"Balıkesir'de bulunan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

GÖZTEPE

"Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

SAMSUNSPOR

"Balıkesir'de bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

ÇAYKUR RİZESPOR

"Balıkesir'de bulunan mühimmat üretim fabrikasında patlama meydana geldiğini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun."

SİVASSPOR

"Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz."

BODRUM FK

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ADANA DEMİRSPOR

"Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."