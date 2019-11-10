Federasyonlar ve kulüpler, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Atatürk'ü andı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Atatürk'ün izinden giderek, topluma spor kültürünü benimsetmek, futbolu yaymak ve uluslararası organizasyonlarda sürekli var olmak hedeflerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Milletimizin özgürlük mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 81'inci yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, hatıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından yayımlanan mesajda şöyle denildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81'inci yılında milletçe rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk, vatanına adadığı ömrü boyunca, askeri, siyasi ve insani yönleriyle tüm dünyaya örnek bir devlet adamı olmuştur. Onun fikirleri, gelecek nesillere miras bıraktığı en kıymetli yol göstericidir. Bu düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu ise internet sitesinden, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun mesajında ise şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kulüplerin mesajları

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet yolunda emin adımlarla yürümeye devam edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde özlemle ve minnetle anarken, her daim izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Dünya var oldukça Atamıza olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir. Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve yüce Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz."

Fenerbahçe Kulübü, Atatürk'ün, "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir." sözünü alıntılayarak, şu paylaşımda bulundu:

"Fenerbahçe Kulübü olarak ilelebet ilke ve inkılaplarının ışığında yürüyeceğimiz, fikirlerini benimseyeceğimiz ve duygularını anlayacağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Devrimlerinin takipçisi olmaya, ilkelerine bağlı kalmaya ve fikirlerini yaymaya bir kez daha ant içeriz."

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Sadece ulusumuzun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, halkımızla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, adanmış bir ruhla inancını ve direncini bir an bile kaybetmeden Türk halkını bağımsız Türkiye ülküsüyle zafere ulaştırmış ve çağdaş Türkiye'nin temellerini atmıştır. Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar kalbimizde yer alacak, düşünceleri, ilke ve inkılapları ile yolumuzu her zaman aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz."

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında saygı ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verdi.