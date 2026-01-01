Katil İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme spor camiasından önemli isimler de destek verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Filistin eylemine katılım gösterirken, Galata'dan dünyaya çağrıda bulunuldu.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eyleme destek veren isimler arasında yer aldı. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Türk halkı olarak her zaman Filistin'in yanındayız. Bugün burada desteğimizi, gönlümüzü, kalbimizi onlara verdiğimizi göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ı temsilen alandaki yerini alan Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Kavukçu, "Dikkat çekmek için, bu zulüm son bulsun diye buradayız." şeklinde konuştu.