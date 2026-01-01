İSTANBUL 4°C / 0°C
Spor

Spor camiası zulme sessiz kalmadı! ''Filistin'in yanındayız''

Katil İsrail'in Filistin'deki zulmüne 'dur' demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe spor camiasından önemli isimler de destek verdi. Yürüyüşe destek veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yaptığı açıklamada 'Türk halkı olarak her zaman Filistin'in yanındayız. Bugün burada desteğimizi, gönlümüzü, kalbimizi onlara verdiğimizi göstermek istedik.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Ocak 2026 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
Spor camiası zulme sessiz kalmadı! ''Filistin'in yanındayız''
Katil İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme spor camiasından önemli isimler de destek verdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Filistin eylemine katılım gösterirken, Galata'dan dünyaya çağrıda bulunuldu.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eyleme destek veren isimler arasında yer aldı. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Türk halkı olarak her zaman Filistin'in yanındayız. Bugün burada desteğimizi, gönlümüzü, kalbimizi onlara verdiğimizi göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ı temsilen alandaki yerini alan Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Kavukçu, "Dikkat çekmek için, bu zulüm son bulsun diye buradayız." şeklinde konuştu.

