Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Süper Lig kulüpleri, 10 Kasım 1938 günü yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anma mesajı paylaştı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

FENERBAHÇE

Emanetin Sözümüzdür; Kalbimizde Cumhuriyet,

Yolumuzda Sen Varsın.

GALATASARAY

Bizlere bıraktığı aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyoruz.

Aklımızda fikirlerin, kalbimizde sevgin hiç bitmeyecek Atam!

BEŞİKTAŞ

Senin attığın adımların izinden, emanet bıraktığın Cumhuriyet yolunda sonsuza kadar yürümeye devam edeceğiz.

Gözümüz emanetinde... Daima yanı başındayız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

TRABZONSPOR

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

GÖZTEPE

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

O'na ve devrimlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

ALANYASPOR

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

KONYASPOR

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.