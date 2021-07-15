Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

AA 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:43 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:44

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu vatan için şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun internet sitesinde "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" başlığıyla yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 günü emsali görülmemiş, alçak bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Hain terör örgütü, o karanlık gecede, milli ordumuza ait silahlarla 251 vatandaşımızı şehit etmiş, Gazi Meclisimize bomba atmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp dikta rejimini tesis etmek istemiştir. Bu alçak darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki demokrasi ordumuz tarafından bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz'da tüm dünya milletimizin yüksek karakterine bir kez daha tanıklık etmiş, bizlere sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu göstermiştir. Futbol ailemiz de, demokrasi direnişinde devletimizin yanında yer almış, darbelere karşı durmuştur. Ülkesine ihanet edenler bir kez daha bilmelidir ki, kahraman milletimizin iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Kanıyla ve canıyla vatanını koruyarak, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bizlere miras bırakan kahramanlarımızı unutmadık ve hep kalbimizde yaşatacağız. Bu vesile ile tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Egemenliğimize, bağımsızlığımıza kasteden hainlere karşı aziz milletimizin kahramanca direnişiyle bir demokrasi destanı yazdığı tarihtir 15 Temmuz. Beş yıl önce bugün meydanlara dökülen milyonların taşıdığı inanç ve cesaret, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) mesajında da, "15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise sosyal medyadaki kişisel hesabından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi selamlıyorum." mesajını paylaştı.

- KULÜPLERDEN MESAJLAR

Beşiktaş Kulübünün internet sitesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, "Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bekasını tehdit eden hain darbe girişimine karşı koyarak; Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiği belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Bu hain plana izin vermeyen, canları pahasına dik durarak bu tuzağı sona erdiren milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Her zaman ülkesinin emrinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dile getiriyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu asil değerlerle Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak FETÖ ve benzeri terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır. FETÖ'nün sahnelediği kumpaslardan kendi lehlerine fayda sağlamaya çalışanlara hiçbir zaman geçit verilmeyecektir."

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki mesajda, "Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün mesajında ise FETÖ'ünün 5 yıl önce alçakça bir darbe girişiminde bulunduğu vurgulanarak, "Milletimizin kahramanca direnişiyle hain emellerine ulaşamadılar. O gün can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerine yer verildi.

Birçok spor federasyonu ve kulübü hem sosyal medya hesaplarından hem de internet sitelerinden mesajlar yayımladı.