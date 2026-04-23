Spor camiasından 23 Nisan mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. İşte 23 Nisan için yapılan paylaşımlar...

Fenerbahçe: Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor; Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Galatasaray: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun, çocuklarımız hep mutlu olsun.

Beşiktaş: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Göztepe: Bugün 23 Nisan 2026 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Samsunspor: Bugün, yarınların sahibi olan çocuklarımızın bayramı... Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

RAMS Başakşehir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

Trabzonspor: "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz." Çocuklarımızın gülüşüyle aydınlanan yarınlara, umutla... Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun