İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9271
  • EURO
    52,7239
  • ALTIN
    6816.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Spor camiasından 23 Nisan mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımı, tüm yurtta kutlanırken spor kulüplerinden de bu anlamlı güne özel ardı ardına mesajlar geldi. İşte onlardan bazıları...

HABER MERKEZİ23 Nisan 2026 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe: Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor; Kahramanmaraş'ta yaşanan elim olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Galatasaray: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun, çocuklarımız hep mutlu olsun.

Beşiktaş: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Göztepe: Bugün 23 Nisan 2026 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı! Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Samsunspor: Bugün, yarınların sahibi olan çocuklarımızın bayramı... Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

RAMS Başakşehir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

Trabzonspor: "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz." Çocuklarımızın gülüşüyle aydınlanan yarınlara, umutla... Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.