10 Mayıs 2020 Pazar 10:01 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:32

Mayıs ayının ikinci pazar günü her yıl kutlanan Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs tarihine denk geldi. Her çocuk annesinin Anneler Günü'nü en özel şekilde kutlamaya hazırlanırken spor camiasından kurumlar ve kişiler de bugünü unutmadı... İşte spor camiasından Anneler Günü mesajları...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Bizlere daima koşulsuz sevgi, sınırsız özveri ve emsalsiz şefkat gösteren, yaşamımızdaki vazgeçilmez varlıklarımız olan saygıdeğer annelerimizin Anneler Günü'nü en içten şekilde kutlar, sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY



Galatasaray Kulübü, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, "Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, en değerli varlıklarımız annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE



Fenerbahçe Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sonsuz sevgi, eşsiz şefkat ve tarifsiz fedakarlığın karşılığı olan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz annelerimiz... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere bugün aramızda olmayan annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. İyi ki varsınız!"

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Annelik makamı, kutsal ve yüce bir makamdır. Hayattaki en kıymetli varlığımız olan annelerimize; sadece bugün değil her gün, hak ettikleri değeri vermeliyiz. Çocuklarımıza; dürüstlüğü, öz güveni, saygıyı ve mütevazılığı aşılayarak Beşiktaşlı duruşumuzu ayakta tutan değerli Beşiktaşlı anneler, sizlerin çabası ve sevgisi oldukça bizler geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunar, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım."

TSF BAŞKANI GÜLKIZ TULAY



Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Kadın olmak zaten güçlü bir ayrıcalık, bir de anne olduğunuzda aşamayacağınız engel, göğüsleyemeyeceğiniz hiç bir zorluk kalmıyor." dedi.

TSF Başkanı Tulay, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında anneliğin en kutsal sorumluluk olduğunu belirterek. "Benim de iki tane evladım var. Hayatımın merkezinde onlar ve satrançla yüreğine dokunduğumuz yüzlerce çocuk yer alıyor. Biz, annelerin yapacağı fedakarlıkların sınırı yok. Öyle ki anne olduğunuz andan ömrünüzün sonuna kadar, sonsuz sevgi, şefkat ve merhamet duygularını hep bir arada yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Annelerin tek bir gün değil her gün mutlu edilmesi gerektiğini vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"Her birimiz annelerimizin kıymetini bilmeliyiz. Onlar, yaşamlarımızda yaptığımız her işin arkasındaki tek destek ve güç. Barış ve sevgi dolu bir dünyanın temeli, annelerimizin yetiştirdiği bireylerle atılıyor. Annelik, fedakarlığın adıdır. Annelerimizin yüreklerinin sızlamadığı, mutlu "Anneler Günü" diliyorum. Annelerimizin merhametli ve güzel yüreklerinden kucaklıyorum. İyi ki varsınız."

HİS BAŞKANI YASİN BÖLÜKBAŞI



Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yasin Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, dünyanın en özverili insanlarının anneler olduğunu, bundan dolayı yılın her günü mutlu edilmeleri gerektiğini belirterek, "Önce vücudunda, sonra yüreğinde bizleri büyüten ayaklarının altı öpülesi annelerimiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Güçlü nesiller için, sağlıklı bir gelecek için onların ilgisi, merhameti en fazla ihtiyacımız olan şey." ifadelerini kullandı.

Annelerin toplumun inşasında en büyük role sahip olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve kaliteli bir hayata sahip olması için annelerimizin rolü büyük. Toplum annelerimizle şekillenir. Obeziteyle mücadelede, spor kültürünün çocuklarımızın hayatında olmasında annelerimizin gayretini önemsiyoruz. Beslenme alışkanlığımızı da annemizden kazanıyoruz. Anne çocuk el ele obeziteyle mücadele edeceğiz. Anne çocuk el ele sağlıklı nesiller için sporu hayatımıza alacağız, annelerimize bu konuda daha fazla çağrıda bulunacağız. Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

TSSF BAŞKANI ŞAHİN ÖZEN



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin Özen, yaptığı açıklamada, federasyon ve su altı ailesi olarak tüm annelerin gününü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Karşılıksız sevgiyi evrensel bir değere dönüştüren, fedakarlığı ile yaşamı adeta kutsayan, ülkemizi koruyan ve yücelten nesillerin sahip olduğu tüm anneleri ve dünya annelerini saygıyla selamlıyorum."

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU BAŞKANI GÖKHAN ÖZDEMİR



Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Gökhan Özdemir, yaptığı açıklamada, şefkatleri ve fedakarlıklarıyla çocuklarına sonsuz sevgi veren annelerin gününü kutlayarak, şunları ifade etti:

"Annelerimiz bizim, hayata adım attığımız ilk andan itibaren öğretmenimiz, başımızı yaslayıp güvenle uyuyacağımız en güvenli limanımız, her zaman çocuklarını sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine en büyük katkıyı sağlayan kişidir. Çocuklarımızı spor yapmaya teşvik eden, sporla tanışmasını sağlayan, cefakarca mücadele veren, çocukları için yeri geldiğinde antrenör, kondisyoner ve hakem olan annelerimize minnettarız. Bu güzel günde sporcularım, çalışma arkadaşlarım, çok değerli hakemlerim, antrenörlerim, camiamızdaki tüm dostlarım Anneler Gününüzü en samimi duygularımla kutlarım."

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı.

Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Bütün anneler kutsaldır. Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU BAŞKANI SUAT ÇELEN



Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelen, yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutlayarak, "Koşulsuz sevgileri ve fedakarlıkları ile bizleri yetiştirerek hayata hazırlayan merhametin, sevginin, fedakarlığın ve zarafetin timsali annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE CURLİNG FEDERASYONU BAŞKANI KENAN ŞEBİN



Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Şebin, yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutlayarak şunları kaydetti:

"Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hep öncelikleri çocukları olan hayatları boyunca fedakarlık, sevgi, saygı ve tüm güzellikleri içinde barındıran, geleceğin teminatları çocuklarımızı yetiştiren, gücümüze güç, umudumuza umut katan, sabırlı, sıcak, şefkatli, koruyucu ve bağışlayan annelerimizin, yaşamları boyunca düşüncelerinde her zaman var olduğumuz annelerimizin anneler günü kutlu olsun."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TVF'nin resmi sosyal medya hesabından "AnnelerGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Dünyanın en değerli varlıkları olan annelerimizin, Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.

GENÇLERBİRLİĞİ



Gençlerbirliği Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm başarılarımızın, en güçlü adımlarımızın ve bu inancımızın ardında annelerimizin desteği var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU



Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

THF'nin sosyal medya hesabından "annelergunukutluolsun" etiketiyle paylaşılan mesajda, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız." ifadesine yer verildi.

MKE ANKARAGÜCÜ



MKE Ankaragücü Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin Twitter hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı paylaşılarak, "Fedakarlığı ve sonsuz sevgisiyle eşsiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ



VakıfBank Spor Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sporculardan Zehra Güneş, Gizem Örge, Milena Rasic, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Pınar Eren Atasever, Isabelle Haak ve Melis Gürkaynak yer aldı.

Sporcular, "Her başarımızın yanındaki güç ve her zaman en büyük destekçimiz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." cümlesini ellerindeki kağıtlara bölüştürerek dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU



Türkiye Boks Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Hayattaki en değerli varlıklarımız olan, koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörü ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

GÖZTEPE



Göztepe Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Hayattaki en değerli varlıklarımız olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU



Türkiye Okçuluk Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Yüreğinde çocukları için sınırsız sevgi ve sabır barındıran tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU



Türkiye Tenis Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Karşılıksız sevgi ve sonsuz fedakarlıklarıyla her koşulda yanımızda olan bütün annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz." denildi.

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU



Türkiye Yüzme Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun Twitter hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı paylaşılarak, "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir! Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.