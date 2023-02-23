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Spor

Spor camiasından depremzedeler yararına dev organizasyon

Türk spor camiası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde bir araya gelerek 1 Mart Çarşamba günü depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek.

IHA23 Şubat 2023 Perşembe 16:01 - Güncelleme:
Spor camiasından depremzedeler yararına dev organizasyon
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından afetzedeler için yardım kampanyaları devam ediyor. Bu bağlamda Türk spor camiası da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde toplanarak bir yardım organizasyonu düzenleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, tüm spor kanallarından ortak yayımlanacak. Saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek etkinlikte kulüp başkanları ile sporcular depremden etkilenenler için bir araya gelerek yardım toplayacak.

Organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılacak.

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