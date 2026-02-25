Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 tipi savaş uçağın bugün gece yarısı saat 00.56'da düştü. Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Spor camiası, şehit pilot Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF: Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağımızın görev sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

FENERBAHÇE: Milletimizin başı sağ olsun. Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; acılı ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

GALATASARAY: 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

TRABZONSPOR: Milletimizin Başı Sağ Olsun. Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

GÖZTEPE:Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza-kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

SAMSUNSPOR: Milletimizin Başı Sağ Olsun. Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.