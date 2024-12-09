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Spor

Spor camiasından Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Spor federasyonlarının yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 15:18 - Güncelleme:
Spor camiasından Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
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Spor federasyonları, Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan "Acımız büyük" başlıklı paylaşımda, "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan paylaşılan başsağlığı mesajında ise "Milletimizin başı sağ olsun. Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan da elim kazayla ilgili, "Isparta'da eğitim uçuşu esnasında Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileriz." paylaşımı yapıldı.

Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında yer aldığı birçok kulüp ve federasyon da başsağlığı mesajı paylaşımında bulundu.

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