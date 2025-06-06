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Spor

Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları

Spor camiasından birçok isim ve kulüp kurban bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

İHA6 Haziran 2025 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları
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Kurban Bayramı dolayısıyla spor camiası kutlama mesajları yayımladı.

Spor camiasının, Kurban Bayramı mesajları şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

"Kurban Bayramı'mız mübarek olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın."

Türkiye Futbol Federasyonu

"Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm spor dünyasına barış ve huzur getirmesini diliyor; tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun!"

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir bayram dileriz. Kurban Bayramımız Mübarek Olsun"

Türkiye Boks Federasyonu

"Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun"

Türkiye Cimnastik Federasyonu

"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram dileriz."

Galatasaray

"Kurban Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Fenerbahçe

"Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun."

Beşiktaş

"Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun."

Trabzonspor

"Kurban Bayramınız mübarek olsun"

Kasımpaşa

"Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız kutlu olsun."

Başakşehir

"Mübarek Kurban Bayramımız kutlu olsun"

Eyüpspor

"Bayramın bereketi, sevdiklerinizle paylaştığınız her anı güzelleştirsin. Sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun"

Fatih Karagümrük

"Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sağlık, huzur ve sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara"

Samsunspor

"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız! Sevdiklerinizle birlikte; sağlık, bereket ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz."

Göztepe

"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor; sevdiklerinizle nice sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz."

Çaykur Rizespor

"Tüm İslam aleminin ve Çaykur Rizespor camiasının kurban bayramı mübarek olsun."

Antalyaspor

"Mübarek Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni eder; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dileriz."

Gaziantep FK

"Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlar; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dileriz."

Gençlerbirliği

"Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlar; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram dileriz."

Konyaspor

"Aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder; barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ederiz. İyi Bayramlar"

Kayserispor

"Sevdikleriniz ve ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun."

Kocaelispor

"Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun."

Hatayspor

"Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi Kurban Bayramı'nın; ülkemize, şehrimize ve tüm camiamıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun."

Adana Demirspor

"Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar dileriz."

İstanbulspor

"Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun!"

Pendikspor

"Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi Kurban Bayramımız mübarek olsun. Tüm camiamıza, büyük taraftarımıza ve ülkemize hayırlı bayramlar dileriz.

Bodrum FK

"Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun."

Eczacıbaşı Spor Kulübü

"Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzur ve barış dolu bir bayram dileriz"

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