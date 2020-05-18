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Spor

Spor camiasından Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajları

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı. Spor camiasından sarı kırmızılı kulübün başkanı için geçmiş olsun mesajları yayımlandı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:37 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:41
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Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 3 gün önce taburcu edilmişti. Dün gece midesinden rahatsızlanan Başkan Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı ve bu sabah ameliyata alındığı açıklandı. Spor camiasından sarı kırmızılı kulübün başkanı için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. 

İşte o mesajlar...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türkiye Futbol Federasyonu, hastaneye kaldıran ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in ameliyata alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Mustafa Cengiz’in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Başkan Cengiz ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ

Kulüpler Birliği, hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği’nin sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: 

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Kulübü, ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzülerek öğrendik. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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