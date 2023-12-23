Türkiye dün 6 şehidin acısını yaşarken bugün bir acı haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Spor camiası yaşanan üzücü olay sonrası açıklamalar paylaştı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun..."

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiğimize acil şifalar diliyoruz.

Aziz şehitlerimiz anısına bugün oynanan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıktı. Söz konusu uygulama 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalarda da devam edecek."

ALANYASPOR

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz."

BAŞAKŞEHİR

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

BEŞİKTAŞ

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada altı askerimizin şehit düştüğünü, bir askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz.

Beşiktaş JK"

FENERBAHÇE

"Milletimizin başı sağ olsun.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz."

GALATASARAY

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz."

GAZİANTEP FK

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralanan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.

SAMSUNSPOR

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun"

TRABZONSPOR

"ŞEHİTLERİMİZ VAR!

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 askerimizin daha şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Bu üzüntülü ortamda şu an oynanan RAMS Başakşehir karşılaşması ile ilgili kulübümüz herhangi bir paylaşımda bulunmayacaktır.

Milletimizin Başı Sağ Olsun."