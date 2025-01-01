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Spor

Spor camiasından yeni yıl mesajları

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile kulüpler yeni yıl için kutlama mesajı yayımladı.

IHA1 Ocak 2025 Çarşamba 01:00 - Güncelleme:
Spor camiasından yeni yıl mesajları
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Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile kulüpler yeni yıl için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye'de spor federasyonları ve kulüpler sosyal medya hesaplarından 2025 yılı için kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonlar ve kulüplerin yeni yıl mesajları şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"2025'in herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle! Mutlu yıllar."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"Herkesin yeni yılını kutluyorum! 2025'in sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor; sevdiklerinizle birlikte sporla dolu, keyifli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"2024 yılında hep birlikte tarih yazdık, sahada ve tribünde birlikte kocaman bir aile olduk. Şimdi gözlerimiz daha büyük hedeflerde: 2025 bizim yılımız olacak. Filede aynı tutku, aynı azim ve aynı kararlılıkla buluşmak dileğiyle. Mutlu yıllar."

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

"Türkiye Güreş Federasyonu olarak, yeni yılın dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Spora olan ortak tutkumuzun 2025 yılında da güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz."

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

"Yeni yılda sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle."

BEŞİKTAŞ

"Hoş geldin 2025! Mutlu yıllar büyük Beşiktaş ailesi."

FENERBAHÇE

"Mutlu yıllar. 2025 yılının ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder; savaşların son bulduğu, adaletin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya dileriz. Yeni yılımız kutlu olsun."

GALATASARAY

"Galatasaray'ın adına yakışır başarılarla geçen bir senenin ardından büyük hedefler ve hayallerimizle birlikte 2025'e merhaba diyoruz. Dünyada ve ülkemizde barışın ve sevginin egemen olduğu, sağlıklı ve mutluluk dolu yeni bir yıl diliyoruz."

TRABZONSPOR

"2025'in ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."

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