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Spor

Spor dünyası, Bolu'daki faciada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı

Spor camiası, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde gerçekleşen bir yangında hayatını kaybedenler için sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 10:49 - Güncelleme:
Spor dünyası, Bolu'daki faciada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında vefat edenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini bildirdi.

SPOR DÜNYASINDAN PAYLAŞIMLAR

Spor dünyası da yaşanan bu facia için peş peşe başsağlığı mesajları yayımladı.

TFF: "Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

FENERBAHÇE

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

BEŞİKTAŞ

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

RAMS BAŞAKŞEHİR

"Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyoruz."

KASIMPAŞA

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

GALATASARAY

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

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