Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

FENERBAHÇE

Sonsuza dek Ata'mızın izinde,

Cumhuriyetle yaşa!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

BEŞİKTAŞ

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında!

Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

GALATASARAY

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen var olması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

TRABZONSPOR

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına minnetle...

Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!

TFF

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde, bizlere özgür ve aydınlık bir gelecek armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve millî mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

GÖZTEPE

Cumhuriyetimizin 102. Yılı Kutlu Olsun!

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnet ile anıyoruz.