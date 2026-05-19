Spor kulüplerinden 19 Mayıs mesajları

Spor kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizden aldığı güç ve şanlı tarihimizden aldığı ilhamla 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da istiklal mücadelemizi başlattı. Bu anlamlı tarih, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda ilelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçmiştir. 19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı' büyük bir coşkuyla ve gururla nesilden nesile kutlanmaya devam etmektedir. Beşiktaş JK olarak, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Atatürk'ün izinde, gençlerimizi sadece sporla değil; ahlak, karakter ve vatan sevgisiyle donatmayı ilke ediniyoruz. Cumhuriyetimizin teminatı gençlerimizin taşıdığı bu yüksek ruh ve inanç, kulübümüzün ve ülkemizin yarınlarına yön verecek güçtür. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.



Fenerbahçe Kulübünün mesajında, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve beraberindeki kahraman silah arkadaşlarının, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak, işgal devletlerine karşı bağımsızlık ateşini yakmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyor; bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet, rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü, "19 Mayıs 1919... Türk milletinin kaderini değiştiren bir liderin, esareti kabul etmeyişinin tarihidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkışıyla ulusumuzun bağımsızlık meşalesini yakarak modern Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun taşlarını döşemiştir. Ata'mız bu kutlu günü, Türk istiklalinin ve cumhuriyetin ilelebet koruyucusu olarak nitelediği Türk gençliğine armağan etmiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğilerek milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." mesajını paylaştı.



Ayrıca başta futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere birçok kulüp, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.