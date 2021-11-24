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Spor

Spor kulüplerini bataktan kurtaracak yasa geliyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Spor Kulüpleri Yasası'nın siyaset üstü olduğunu ve bu çalışma sayesinde hesapsız harcamaların sona ereceğini söyledi.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 16:28 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:28
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Salih Cora, "Kulüplerimizi bataklıktan kurtarmak için bir an önce Spor Kulüpleri Yasası'nı çıkarmamız gerekiyor. Bu konuyu ben siyaset üstü olarak değerlendiriyorum. Buradaki bütün siyasi partiler, hep birlikte bu yasanın altına imza atalım. Bir an önce biz de yasama olarak sorumluluğumuzu yerine getirelim." dedi.

Kulüplerin hükümetten ve bakanlıklardan sürekli talepleri olduğunu kaydeden Cora, "Bizim de yasama olarak sorumluluklarımız var. Yasa çıkarma yetkisi bizdedir. Bu yasayı çıkarabilecek gücümüz vardır. Bu yasanın çıkmasıyla beraber artık kulüplerimiz ayağını yorganına göre uzatacaktır. Hesapsız kitapsız dönemler sona erecektir. Kurumsallaşma güçlenecektir. Hesap verilebilir, şeffaf yönetimler oluşmuş olacaktır. Bu konuda Sayın Bakan'ımızın duruşunu da biliyoruz. Bize düşen, yasama olarak bu konuda kararlı irademizi ortaya koymaktır." ifadelerini kullandı.

Cora ayrıca, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Dair Kanun vasıtasıyla önemli düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "6222 sayılı yasayı hayata geçirip, sporun kanseri konumunda olan şiddet ve terörü ortadan kaldıracak çok önemli hamleler gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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