Spor salonunun kapısını kırdılar! Haliç Üniversitesi'nden TSYD'ye baskın

DHA 09 Ağustos 2020 Pazar 21:45 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 21:45

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, kiracıları Haliç Üniversitesi'nin elemanlarının kendilerine baskın yaptığını açıkladı.

KAPI KİLİTLERİNİ KIRDILAR!



Tongsir yaptığı açıklamada, "4 aydır TSYD'ye bir kuruş kira ödemeyen Haliç Üniversitesi bu yetmezmiş gibi bugün 10 kişilik güvenlik ekibiyle Levent Tesisleri'ne bir baskın düzenlemiş ve pandemi nedeniyle kapalı olan spor salon kapısının kilitlerini kırmıştır. Türkiye Spor Yazarları Derneği, İstanbul'un göbeğinde dağ kanunu uygulamaya kalkan Haliç Üniversitesi ve adamları karşısında asla sessiz kalmayacaktır. Meslektaşlarımızı, üyelerimizi ve ülkedeki tüm medyayı göreve davet ediyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre kırdıkları kapının önünde nöbet tutan Haliç Üniversitesi güvenlik elemanları, zorbalık yaparak TSYD çalışanlarını tehdit edip, fotoğraf çekmelerine engel oldu.