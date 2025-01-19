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Spor

Spor spikeri Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20'nci haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının son dakikalarında kalp krizi geçirdi.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Spor spikeri Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi
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TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20'nci haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının son dakikalarında kalp krizi geçirdi.

Erdoğan Arıkan'ın rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Duayen spikerin Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Erdoğan Arıkan için kulüplerden geçmiş olsun paylaşımı geldi.

Yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Sakaryaspor: Bugün oynadığımız Ankara Keçiörengücü müsabakasında bir pozisyon sonrası yaralanan kameraman Adem Ağaççı ve maçın son dakikalarında kalp krizi geçiren hemşehrimiz spiker Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.

Ankara Keçiörengücü: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz.

Çorum FK: TRT Spor'un değerli spikerlerinden Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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